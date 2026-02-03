Gemeinde im Vogtland will Schwimmbad retten - und hofft auf ein Wunder

Auerbach
Das Becken des Freibades Wildenau benötigt eine generelle kostenintensive Sanierung. Bisher hält sich die Gemeinde mit Reparaturen über Wasser. Worauf die Gemeinderäte hoffen.
Immer wenn im Winterhalbjahr das Wasser im Freibad Wildenau abgelassen wird, treten die Schäden am gemauerten Becken zutage. Eigentlich wäre eine grundhafte Sanierung notwendig. Aber diese kostet richtig viel Geld. Bürgermeister Andreas Gruner geht von einem Millionenbetrag aus. Aufgrund der beiden noch laufenden großen Baumaßnahmen am...
