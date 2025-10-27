Gemüsefratzen leuchten in vogtländischem Pavillon um die Wette

Zum dritten Mal hat der Schönauer Badverein am Samstag ein Kürbis-Glühen ausgerichtet. 43 Exemplare kämpften um zwei Titel. Wer hatte das Zeug zum Schönsten und Gruseligsten?

In der Haut der Jury würde sie nicht stecken wollen. Sagt Heidi Weber beim Betrachten der Wettkandidaten. „Die sind alle zum Anbeißen schön", fand die Falkensteinerin. Den Jury-Job machten beim 3. Kürbis-Glühen am Samstag im Schönauer Naturbad 15 andere unabhängige Gäste. Der Pavillon platzte fast aus allen Nähten, als die Sieger...