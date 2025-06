Geparktes Auto in Auerbach beschädigt - Verursacher verschwunden

Der Schaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Worauf die Polizei bei der Suche nach den Unfallflüchtigen hofft.

Eine Autofahrerin hat am Mittwoch, 25. Juni, in Auerbach eine unangenehme Überraschung erlebt. Sie kehrte zu ihrem geparkten Auto zurück und entdeckte an dem Wagen Schäden, die zuvor nicht da waren. Das hat die Polizei mitgeteilt. Die Frau hatte ihren weißen Seat Arona zwischen 9.30 und 10.35 Uhr an der Nicolaistraße nahe dem Altmarkt...