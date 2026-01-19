Geparktes Auto in Auerbach von anderem Wagen gerammt

Auerbach
Der Verursacher des Schadens ist verschwunden. Was dazu bekannt ist.
Ein roter Fiat Punto wurde in Auerbach beschädigt, hat die Polizei berichtet. Das Fahrzeug stand ordnungsgemäß in einer Parklücke auf Höhe der Hausnummer 19 der Straße Am Bendelstein. Der Unfall passierte zwischen Freitag, 16. Januar, 9 Uhr, und Sonntag, 18. Januar, 13.15 Uhr. Nach Polizeiangaben flüchtete der Unfallverursacher. Der Vorfall...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.