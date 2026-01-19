Geparktes Auto in Auerbach von anderem Wagen gerammt

Der Verursacher des Schadens ist verschwunden. Was dazu bekannt ist.

Ein roter Fiat Punto wurde in Auerbach beschädigt, hat die Polizei berichtet. Das Fahrzeug stand ordnungsgemäß in einer Parklücke auf Höhe der Hausnummer 19 der Straße Am Bendelstein. Der Unfall passierte zwischen Freitag, 16. Januar, 9 Uhr, und Sonntag, 18. Januar, 13.15 Uhr. Nach Polizeiangaben flüchtete der Unfallverursacher. Der Vorfall...