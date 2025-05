Geplante Windräder treffen auf Widerstand in Neustadt: Bürgerinitiative will sich gegen Pläne wehren

Im Wald bei Neustadt sollen nach Plänen von Eins Energie bis zu sieben Windräder entstehen. Die Bürger in Neustadt sind alarmiert. Am Samstag will die Bürgerinitiative über ihr Vorgehen informieren.

Noch ist der Blick vom Bezelberg bei Neustadt nach Westen uneingeschränkt frei. Windkraftanlagen sieht man hier nur in der Ferne bei Treuen und Reichenbach. Das könnte sich in den nächsten Jahren allerdings ändern, wenn es nach dem Willen von Eins Energie Sachsen geht. Dagegen regt sich nun Widerstand. Mit der jetzt gegründeten... Noch ist der Blick vom Bezelberg bei Neustadt nach Westen uneingeschränkt frei. Windkraftanlagen sieht man hier nur in der Ferne bei Treuen und Reichenbach. Das könnte sich in den nächsten Jahren allerdings ändern, wenn es nach dem Willen von Eins Energie Sachsen geht. Dagegen regt sich nun Widerstand. Mit der jetzt gegründeten...