Gerichtsprozess: Hat ein Vogtländer seine Adoptivtochter vergewaltigt und gewürgt?

Am Landgericht hat am Montag ein Prozess gegen einen Mann aus dem Raum Auerbach begonnen. Vorgeworfen werden ihm vier Fälle von sexuellem Missbrauch. Waren es tatsächlich erheblich mehr Übergriffe?

Richter Jörg Burmeister sah den Angeklagten am Ende des ersten Prozesstages lange an. „Wenn die Vorwürfe stimmen, reden wir hier von hunderten Fällen“, sagte er. Am Landgericht Zwickau ging es am Montag konkret jedoch nur um vier. Ein 55-jähriger Mann aus der Raum Auerbach ist angeklagt, mit seiner damals neunjährigen Adoptivtochter in...