Mit der Jugendfragestunde im Stadtrat soll die junge Generation angesprochen und aufgefordert werden, ihre Fragen, Wünsche und Anliegen an die Stadt heranzutragen.
Auf der Tagesordnung des Auerbacher Stadtrats steht nun die Jugendfragestunde.
Oberbürgermeister Jens Scharff und Hauptamtsleiter Jens Winkelmann (v. l.) im Gespräch mit Schülern der Auerbacher Seminar-Oberschule.
Auerbach
„Gib der Jugend eine Stimme“: Wo junge Leute in Auerbach nun ihre Wünsche loswerden können
Von Florian Wunderlich
Die Stadt Auerbach startet ein neues Format, um Jugendlichen mehr Gehör zu schenken. Eine Jugendfragestunde soll den 12- bis 29-Jährigen eine Plattform bieten. Welche Wünsche bereits geäußert wurden.

Was wollen Jugendliche und junge Erwachsene in Auerbach? Wo drückt ihnen der Schuh? Was könnte aus ihrer Sicht besser laufen? Die Stadt Auerbach will der Jugend im Ort mehr Gehör schenken, mehr miteinander ins Gespräch kommen und den Teenagern eine Stimme geben. Das zumindest ist das Ziel eines neuen Formats, das nun im Stadtrat verankert
