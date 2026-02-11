„Gib der Jugend eine Stimme“: Wo junge Leute in Auerbach nun ihre Wünsche loswerden können

Die Stadt Auerbach startet ein neues Format, um Jugendlichen mehr Gehör zu schenken. Eine Jugendfragestunde soll den 12- bis 29-Jährigen eine Plattform bieten. Welche Wünsche bereits geäußert wurden.

Was wollen Jugendliche und junge Erwachsene in Auerbach? Wo drückt ihnen der Schuh? Was könnte aus ihrer Sicht besser laufen? Die Stadt Auerbach will der Jugend im Ort mehr Gehör schenken, mehr miteinander ins Gespräch kommen und den Teenagern eine Stimme geben. Das zumindest ist das Ziel eines neuen Formats, das nun im Stadtrat verankert