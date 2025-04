Glasscheibe an Bushaltestelle in Wernesgrün zerstört

Die Polizei setzt bei der Suche nach den Tätern auf Hinweise von Zeugen.

Die Polizei ermittelt in einem Fall von Vandalismus, der sich im Zeitraum von Dienstag, 4. März, und Mittwoch, 5. März, in Wernesgrün zugetragen hat. Unbekannte Täter haben zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmittag in dem Ortsteil von Steinberg eine Glasscheibe der Bushaltestelle zerstört. Betroffen ist die Haltestelle...