Größte Après-Ski-Party des Vogtlandes startet in Treuen

Am Freitag, 28. November, wird von 18 bis 1 Uhr gefeiert, der Eintritt ist frei. Organisator Sebastian Söllner und seine Helfer holen das Berg-Feeling mitten in die Stadt. Wie das gelingen soll.

Wenn in Treuen der Bass wummert und der Marktplatz zur Tanzfläche wird, dann ist wieder Après-Ski-Party angesagt. Zum vierten Mal holen Organisator Sebastian Söllner und seine Helfer das Berg-Feeling mitten in die Stadt – mit dem Ziel, die größte Après-Ski-Party im Vogtland weiter zu etablieren.