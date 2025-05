Großbrand in vogtländischer Kita soll endlich Geschichte sein - „Wir hatten einen Schutzengel!“

Nicht nur Erwachsene und Promis durften beim Spatenstich für die neue Kita in Rothenkirchen am Donnerstag Hand anlegen. Warum das Großfeuer in den Köpfen immer noch präsent ist.

Es war ein Blick nach vorn. Fast genau ein Jahr nach dem verheerenden Großbrand, der das Kindergartengebäude in Rothenkirchen komplett zerstört hatte, trafen sich auf dem Gelände am Donnerstag Kinder, Erzieherinnen, Vertreter aus dem Landratsamt, dem Rathaus, der Baufirma und Planer zum Spatenstich für den Neubau. Es war aber zwangläufig...