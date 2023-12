Große Silvestersause in Auerbach nimmt Gestalt an

Die größte Silvesterparty des Vogtlands findet am Sonntag in Auerbach statt. Die Vorbereitungen gehen in die letzte Runde.

Es wird eine richtige XXL-Sause: der Jahreswechsel an der Auerbacher Schlossarena. Die Veranstalter um Organisator Sebastian Fischer von der Band Simultan haben die Vorbereitungen mittlerweile fast abgeschlossen. Das Festzelt steht, die Biertische im Innenraum ebenfalls. Wenn es am 31. abends losgeht, wird weder die Bar noch die Bühne fehlen, auf... Es wird eine richtige XXL-Sause: der Jahreswechsel an der Auerbacher Schlossarena. Die Veranstalter um Organisator Sebastian Fischer von der Band Simultan haben die Vorbereitungen mittlerweile fast abgeschlossen. Das Festzelt steht, die Biertische im Innenraum ebenfalls. Wenn es am 31. abends losgeht, wird weder die Bar noch die Bühne fehlen, auf...