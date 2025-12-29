Grünbach: Carport geht in Flammen auf

Auerbach
Polizei und Feuerwehr waren Sonntag in dem Dorf bei Falkenstein zugange. Das war die Ursache.
Unsachgemäßer Umgang mit Glut hat am vorigen Sonntag zu einem Feuerwehr- und Polizeieinsatz in Grünbach geführt. Gegen 12 Uhr wurden die örtlichen Rettungskräfte alarmiert und in den Schönecker Weg zu einem Carport geleitet. Das Objekt stand bereits in Flammen. Ein darin stehender Anhänger und ein angrenzender Holzunterstand waren in Brand...
