Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Auerbach
  • |

  • „Günther Jauch macht keine Notdienste“: Warum eine Apotheke im Vogtland jetzt schließt

Nach 33 Jahren endet die Ära Bären-Apotheke: Andreas und Anne Babette Herzog schließen die Apotheke am 17. Dezember. Die letzten Jahre waren wirtschaftlich nicht einfach.
Nach 33 Jahren endet die Ära Bären-Apotheke: Andreas und Anne Babette Herzog schließen die Apotheke am 17. Dezember. Die letzten Jahre waren wirtschaftlich nicht einfach. Bild: Cornelia Henze
Bären-Apothekerin Anne Babette Herzog dankt ihren treuen Kunden und empfiehlt ihnen als Anlaufadresse die Schützen- und Vogtland-Apotheke.
Bären-Apothekerin Anne Babette Herzog dankt ihren treuen Kunden und empfiehlt ihnen als Anlaufadresse die Schützen- und Vogtland-Apotheke. Bild: Cornelia Henze
„Handel ist im Wandel“, sagt Citymanager Uwe Prenzel. Auf Leerstand folgen auch gute Nachrichten: In die Spielothek am Ende des Neumarkts zieht bald ein Reisebüro.
„Handel ist im Wandel“, sagt Citymanager Uwe Prenzel. Auf Leerstand folgen auch gute Nachrichten: In die Spielothek am Ende des Neumarkts zieht bald ein Reisebüro. Bild: Cornelia Henze
Nach 33 Jahren endet die Ära Bären-Apotheke: Andreas und Anne Babette Herzog schließen die Apotheke am 17. Dezember. Die letzten Jahre waren wirtschaftlich nicht einfach.
Nach 33 Jahren endet die Ära Bären-Apotheke: Andreas und Anne Babette Herzog schließen die Apotheke am 17. Dezember. Die letzten Jahre waren wirtschaftlich nicht einfach. Bild: Cornelia Henze
Bären-Apothekerin Anne Babette Herzog dankt ihren treuen Kunden und empfiehlt ihnen als Anlaufadresse die Schützen- und Vogtland-Apotheke.
Bären-Apothekerin Anne Babette Herzog dankt ihren treuen Kunden und empfiehlt ihnen als Anlaufadresse die Schützen- und Vogtland-Apotheke. Bild: Cornelia Henze
„Handel ist im Wandel“, sagt Citymanager Uwe Prenzel. Auf Leerstand folgen auch gute Nachrichten: In die Spielothek am Ende des Neumarkts zieht bald ein Reisebüro.
„Handel ist im Wandel“, sagt Citymanager Uwe Prenzel. Auf Leerstand folgen auch gute Nachrichten: In die Spielothek am Ende des Neumarkts zieht bald ein Reisebüro. Bild: Cornelia Henze
Auerbach
„Günther Jauch macht keine Notdienste“: Warum eine Apotheke im Vogtland jetzt schließt
Redakteur
Von Cornelia Henze
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Kunden können es kaum fassen. Zum 17. Dezember schließt die Bären-Apotheke in Auerbach. Das Inhaber-Paar geht in Ruhestand. Aber die Gründe für die Schließung sind ernstere.

Jeden Tag stirbt eine der 17.000 Apotheken in Deutschland. Am 17. Dezember ist es die Auerbacher Bären-Apotheke. Apothekerin Anne Babette und ihr Mann Andreas Herzog haben es sich nicht einfach gemacht, den Schlüssel in zwei Wochen rumzudrehen. „Ihr seid doch eine Institution“, sagten die Kunden zu ihnen - und die Apothekerin erwidert:...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15:30 Uhr
1 min.
Coca-Cola-Truck: Mit soviel Vorsprung hängt Freiberg die West-Städte ab
Update
Ein Coca-Cola-Truck im Dezember 2023 in der Nähe von München.
Eine von zehn Bewerber-Städten liegt im Osten und die hat gewonnen: Der Coca-Cola-Truck kommt nach Freiberg.
Cornelia Schönberg
03.12.2025
2 min.
Feuchttücher besser dosieren dank Gummiband
Mehr als man braucht: Wie lassen sich Feuchttücher besser dosieren?
Lifehacks im Netz versprechen für fast jedes Problem eine simple Lösung. Ob dieser Tipp hält, was er verspricht, testen wir mit unserem Hack-Check.
26.11.2025
2 min.
So macht Auerbach seinen Weihnachtsmarkt sicher
Sicherheit spielt auf dem Auerbacher Weihnachtsmarkt eine große Rolle.
Mit einem verschärften Sicherheitskonzept startet Auerbach ab Freitag in den zweiwöchigen Weihnachtsmarkt. Was sich rund um den Neumarkt und die Innenstadt ändern wird.
Cornelia Henze
02.12.2025
4 min.
Erzgebirgskreis bis ins Jahr 2109 verschuldet – Bürgermeister sagen, was sich ändern muss
 6 Bilder
Ulf Lange (l.) hatte die zahlreichen Bürgermeister aus dem Erzgebirge für den Besuch in Dresden gewinnen können.
Knapp zwei Dutzend OB und Bürgermeister aus dem Erzgebirge haben dem Landtag einen Besuch abgestattet, weil den Kommunen das Wasser finanziell bis zum Halse steht. Gegenüber „Freie Presse“ reden vier Klartext, wo es brennt.
unseren Redakteuren
10.11.2025
4 min.
Das ist neu auf dem Auerbacher Weihnachtsmarkt: Warum der Märchenumzug diesmal rückwärts läuft
Der Märchenumzug verläuft seit vielen Jahren vom Hofaupark bis zum Altmarkt. Erstmals startet er andersherum: Und zwar ab der „Hockels Mühle“ am 1. Adventssonntag.
Der Markt beginnt mit dem Stollenanschnitt am 28. November und endet mit der Bergparade am 3. Advent. Dazwischen liegt Bewährtes, Neues. Leider müssen die Auerbacher auch auf etwas verzichten.
Cornelia Henze
03.12.2025
8 min.
Trencin und seine Burg sind noch ein Geheimtipp
Blick auf die Mariensäule aus dem Jahr 1712 mit der mittelalterlichen Burganlage im Hintergrund.
Was verbindet eine alte Festung, Street-Art, vegane Küche und Café-Kultur? Trencin in der Slowakei. Die Stadt überrascht mit Geschichte, Kunst und sprüht vor Ideen für das Kulturhauptstadtjahr 2026.
Michael Heitmann, dpa
Mehr Artikel