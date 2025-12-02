„Günther Jauch macht keine Notdienste“: Warum eine Apotheke im Vogtland jetzt schließt

Kunden können es kaum fassen. Zum 17. Dezember schließt die Bären-Apotheke in Auerbach. Das Inhaber-Paar geht in Ruhestand. Aber die Gründe für die Schließung sind ernstere.

Jeden Tag stirbt eine der 17.000 Apotheken in Deutschland. Am 17. Dezember ist es die Auerbacher Bären-Apotheke. Apothekerin Anne Babette und ihr Mann Andreas Herzog haben es sich nicht einfach gemacht, den Schlüssel in zwei Wochen rumzudrehen. „Ihr seid doch eine Institution", sagten die Kunden zu ihnen - und die Apothekerin erwidert: