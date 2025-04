Haftbefehl nach Einbruch in Wohnhaus im Vogtland

Dieser Einbruchsversuch ging schief: Nachbarn alarmierten die Polizei, die nahm den Mann fest. Kurz darauf fand sich der Kriminelle in U-Haft wieder.

Auerbach.

Ein Einbrecher ist Sonntagnacht in Auerbach von der Polizei auf der Flucht gefasst worden - anschließend musste er in Untersuchungshaft. Wie die Beamten mitteilten, war der 38-Jährige von Nachbarn dabei beobachtet worden, wie er gewaltsam in ein Wohnhaus an der Kaiserstraße eindringen wollte. Die alarmierte Polizei konnte den Mann aus Tschechien gegen 3.45 Uhr auf der Flucht in Auerbach stellen und festnehmen. Er hatte Einbruchswerkzeug und zwei Messer dabei. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 400 Euro; Beute machte der Mann offenbar keine. Weil der Kriminelle bereits polizeilich bekannt war, wurde er am Sonntag dem Haftrichter vorgeführt. Der erließ einen Haftbefehl, daraufhin kam der 38-Jährige in die JVA. (su)