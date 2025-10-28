Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Wer die „Zone 22“ in Plohn besucht, braucht starke Nerven.
Wer die „Zone 22“ in Plohn besucht, braucht starke Nerven. Bild: David Rötzschke
Wer die „Zone 22" in Plohn besucht, braucht starke Nerven.
Bild: David Rötzschke
Auerbach
Halloween im Vogtland: Wo man sich überall schaurig-schön gruseln kann
Von Gunter Niehus, Ronny Hager und Nancy Dietrich
Geschnitze Kürbisse, heile Kürbisse, leuchtende Kürbisse - Mittwoch bis Samstag dreht sich alles um das runde Gemüse. Im ganzen Vogtland locken Halloween-Veranstaltungen. Welche liegen in der Nähe?

Plohn: Das Zentrum des Halloween-Spuks im Vogtland liegt definitiv im Freizeitpark Plohn. Am 1. November findet dort zum letzten Mal in dieser Saison die große Halloweenparty für Familien statt. Der Park ist dann noch einmal mit Kürbissen übersäht. Zuvor findet am 31. Oktober Ostdeutschlands größtes Halloween-Outdoor-Livespektakel „Zone...
