Hausärztin aus dem Vogtland geht in Rente ohne Nachfolger: „Ich wollte meine Praxis verschenken, aber keiner nimmt sie“

Zwei Ärztinnen hören zu Jahresende in Auerbach auf. Ein Teil der 1300 Patienten von Allgemeinmedizinerin Karina Opitz sucht einen neuen Hausarzt. Der Ärztemangel im Göltzschtal wird spürbar.

Wer in den Tagen vor Weihnachten die Hausarztpraxis von Karina Opitz aufsucht, muss viel Zeit mitbringen. Teils stehen die Patienten bis auf die Straße hinaus. Sie holen ihre Patientenakten ab. Manche Akte hatte ihren Platz dort seit 1991. Noch ein Rezept holen, noch einmal impfen lassen, noch ein Bodycheck. Und zwischendurch werden Worte des...