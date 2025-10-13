Havarie am Göltzschtalcenter in Auerbach: Diese Busfahrpläne im Vogtland ändern sich jetzt

Auerbach
Wegen eines Schadens an einer Trinkwasserleitung sind mehrere Straßen im Bereich Auerbach nicht befahrbar. Viele Haltestellen können zwischenzeitlich nicht bedient werden. Welche betroffen sind.
Eine Havarie an einer Trinkwasserleitung unweit des beliebten Einkaufszentrums Göltzschtalcenter führt zu Verkehrsproblemen. Laut Landratsamt muss die Straße zwischen Auerbach und Ellefeld von Dienstag, 14. Oktober, bis voraussichtlich Freitag, 17. Oktober 2025, voll gesperrt werden. Gleichzeitig sei auch die Alte Auerbacher Straße nicht...
