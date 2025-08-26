Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Auerbach
  • |

  • Hier entsteht ein neuer Rewe-Einkaufsmarkt für das Vogtland: Archäologen geben Baumaschinen das Go

Der erste Bagger und die erste Planierraupe rollen auf dem Baugrund an der Perlaser Straße in Treuen. Dort entsteht bis Ende 2026 ein großes Einzelhandelszentrum mit Rewe, Discounter und Drogerie.
Der erste Bagger und die erste Planierraupe rollen auf dem Baugrund an der Perlaser Straße in Treuen. Dort entsteht bis Ende 2026 ein großes Einzelhandelszentrum mit Rewe, Discounter und Drogerie. Bild: David Rötzschke
Der erste Bagger und die erste Planierraupe rollen auf dem Baugrund an der Perlaser Straße in Treuen. Dort entsteht bis Ende 2026 ein großes Einzelhandelszentrum mit Rewe, Discounter und Drogerie.
Der erste Bagger und die erste Planierraupe rollen auf dem Baugrund an der Perlaser Straße in Treuen. Dort entsteht bis Ende 2026 ein großes Einzelhandelszentrum mit Rewe, Discounter und Drogerie. Bild: David Rötzschke
Auerbach
Hier entsteht ein neuer Rewe-Einkaufsmarkt für das Vogtland: Archäologen geben Baumaschinen das Go
Von Cornelia Henze
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Fünf Jahre haben die Treuener an dem Einkaufszentrum geplant. Es gab Widerstand, Proteste, Bürgerversammlungen, Ratsbeschlüsse. Zuletzt haben Archäologen den Acker durchpflügt. Wie es nun weitergeht.

„Wir haben angefangen“, bestätigt Investor Karl-Heinz Zehentner von der Zehentner & Seidel Unternehmensgruppe Weimar. Treuener und Kraftfahrer auf dem Transit von der Umgehungsstraße zur A 72 können den leuchtend gelben Bagger und die Planierraupe schon von weither sehen. Auf dem drei Hektar großen Acker entsteht Treuens größtes...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20.08.2025
4 min.
Nach 125 Jahren Vowalon im Vogtland gibt es Auf und Ab: „Nach Tschechien gehen wollen wir nicht“
Jens Liebold ist einer von 230 Vowalon-Mitarbeitern. Der Schichtführer in der Mischerei ist seit 1996 im Betrieb und wird am Samstag zur 125. Jubiläumsfeier mit dabei sein.
Kunstleder aus Treuen geht um die Welt und beschert dem Hersteller dieses Jahr 50 Millionen Euro Umsatz. 2026 sogar 55 Millionen. Aber die Inhaber haben Sorgen - es gibt eine Ansage an die Politik.
Cornelia Henze
29.08.2025
6 min.
Wetterfestes Haus - Tipps für die Sanierung
Haben Häuser einen Keller, sollte das Untergeschoss besonders in hochwassergefährdeten Gebieten aus wasserdichtem Beton bestehen sowie gut abgedichtet sein.
Starkregen, Stürme, Hitze: Solche Wetterereignisse nehmen in Zeiten des Klimawandels zu. Wie können Eigentümer vorgehen, die ihr Haus nachträglich aufrüsten wollen? Darauf kommt es bei der Planung an.
Katja Fischer, dpa
29.08.2025
2 min.
Caterpillar: Trump-Zölle kosten bis zu 1,8 Milliarden Dollar
Caterpillar ist für seine gelben Bagger und Planierraupen bekannt. (Archivbild)
Dass Donald Trumps Importzölle den Baumaschinen-Konzern viel Geld kosten werden, wusste man bei Caterpillar bereits. Doch jetzt fällt die Prognose des Branchenriesen noch ernüchternder aus.
10.08.2025
4 min.
Vogtländische Kleinstadt dreht die Zeit zurück: Hunderte Besucher erleben historisches Spektakel
Da wird es schonmal laut: Beim Treuener Schlossfest werden historische Schlachten nachgestellt.
Das Treuener Schlossfest jährte sich am Wochenende zum 20. Mal. 14 Historienvereine nahmen die Gäste mit in die Zeit des Dreißigjährigen Krieges. Um alle Akteure unter einen Hut zu bringen, halfen auch die Nachbarn.
Sylvia Dienel
26.08.2025
2 min.
Erzgebirgskrimi: Folge 13 läuft am Samstag im ZDF - Wie es danach weitergeht
Beim Drehstart in Annaberg-Buchholz nahm sich Teresa Weißbach kurz Zeit für ein Foto.
Mittlerweile sind 15 Folgen der beliebten ZDF-Reihe abgedreht. Fans müssen nur noch wenige Tage auf Teil 13 „Über die Grenze“ warten.
Katrin Kablau
28.08.2025
4 min.
Traditionsbetrieb in Not: Fleischerei Kempe im Erzgebirge stellt Insolvenzantrag
Gabriele und Volker Straßberger führen den Familienbetrieb in vierter Generation.
Die Fleischerei ist seit 136 Jahren am Markt tätig. Jetzt kämpft der Betrieb um die Existenz. Geschäftsführer Volker Straßberger spricht offen darüber, was den Betrieb in die Bredouille gebracht hat.
Thomas Wittig
Mehr Artikel