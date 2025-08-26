Hier entsteht ein neuer Rewe-Einkaufsmarkt für das Vogtland: Archäologen geben Baumaschinen das Go

Fünf Jahre haben die Treuener an dem Einkaufszentrum geplant. Es gab Widerstand, Proteste, Bürgerversammlungen, Ratsbeschlüsse. Zuletzt haben Archäologen den Acker durchpflügt. Wie es nun weitergeht.

„Wir haben angefangen", bestätigt Investor Karl-Heinz Zehentner von der Zehentner & Seidel Unternehmensgruppe Weimar. Treuener und Kraftfahrer auf dem Transit von der Umgehungsstraße zur A 72 können den leuchtend gelben Bagger und die Planierraupe schon von weither sehen. Auf dem drei Hektar großen Acker entsteht Treuens größtes...