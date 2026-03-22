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Partystimmung in Wernesgrün.
Partystimmung in Wernesgrün. Bild: David Rötzschke
Die Fäaschtbänkler in Aktion.
Die Fäaschtbänkler in Aktion. Bild: David Rötzschke
Partystimmung in Wernesgrün.
Partystimmung in Wernesgrün. Bild: David Rötzschke
Die Fäaschtbänkler in Aktion.
Die Fäaschtbänkler in Aktion. Bild: David Rötzschke
Auerbach
Hier geht die Party ab: Vogtländer feiern die Fäaschtbänkler in Wernesgrün
Von David Rötzschke
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Sie sind der Beweis, dass Volksmusik nicht altbacken klingen muss. Die Fangemeinde der Fäaschtbänkler wächst rasant – auch im Vogtland.

Die Fäaschtbänkler haben in der ausverkauften Biertenne Wernesgrün für beste Stimmung gesorgt. Mit ihrem Mix aus Blasmusik, Pop und Partyhits brachte die Band das Publikum zum Auftakt des Wochenendes ruckzuck in Feierlaune. Schon bei den ersten Liedern wurde vor der Bühne getanzt, mitgesungen und geklatscht. Die Musiker aus der Schweiz...
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