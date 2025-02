Hier rücken in Auerbach die Kettensägen an: Wie viel Gewinn die Stadt mit der Holzernte erwartet

In Auerbachs Wäldern sollen dieses Jahr 460 Festmeter Holz geerntet werden. Welche Gebiete betroffen sind und warum von den Gewinnen aus dem Holzverkauf zuletzt kaum etwas übrigblieb.

In Auerbach sollen in diesem Jahr 460 Festmeter Holz geerntet werden. Das hat der Stadtrat mit der Zustimmung zum Waldwirtschaftsplan beschlossen. Wie Emilie Merkel, hiesige Revierleiterin des Sachsenforstes, erklärte, sollen Fällungen im Bereich des Bienenweges, am Flugplatz sowie in Rempesgrün durchgeführt werden.