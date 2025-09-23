Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Auerbach
  • |

  • Historisches Herrenhaus an vogtländischem Ausflugsziel kann bald umgebaut werden

Von der Schlossstraße zeigt das Haus seine schöne Seite. Innen ist viel Arbeit nötig.
Von der Schlossstraße zeigt das Haus seine schöne Seite. Innen ist viel Arbeit nötig. Bild: Sylvia Dienel
Von der Schlossstraße zeigt das Haus seine schöne Seite. Innen ist viel Arbeit nötig.
Von der Schlossstraße zeigt das Haus seine schöne Seite. Innen ist viel Arbeit nötig. Bild: Sylvia Dienel
Auerbach
Historisches Herrenhaus an vogtländischem Ausflugsziel kann bald umgebaut werden
Von Sylvia Dienel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bei der Planung für den Umbau des denkmalgeschützten Objektes auf der Rodewischer Schlossinsel geht es voran. Zur Landesgartenschau 2029 soll sich dort die Zentrale befinden.

Dem einstigen Herren- und Museumssitz auf der Rodewischer Schlossinsel stehen umfangreiche Bauarbeiten ins Haus. Jetzt ist die Stadt einen Schritt weitergekommen. Planausschreibungen würden in die zweite Runde gehen, informierte Bürgermeisterin Kerstin Schöniger (CDU) zur Ratssitzung am Donnerstag. „Es ist davon auszugehen, dass wir in den...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
27.09.2025
1 min.
Personen mit Schusswaffen gemeldet - Polizei sperrt Bahnhof
Der Bahnhof in Neumünster ist komplett abgesperrt. (Symbolbild)
Ein Zug ist auf dem Weg nach Dänemark. Plötzlich endet die Fahrt, und Polizisten beginnen, den Zug zu durchkämmen. Was ist passiert?
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
13:00 Uhr
2 min.
Neuer Vertragsabschluss hilft kleiner vogtländischer Kommune beim Stromsparen
Kommunale Beleuchtung an Straßen und Plätzen gibt es in verschiedenen Varianten.
Ab 2026 gilt in Rodewisch ein neuer Stromliefervertrag. Damit kann die Stadt ihre Einrichtungen und Straßenbeleuchtung für die Hälfte des bisher bezahlten Preises versorgen.
Sylvia Dienel
10:55 Uhr
3 min.
Noch selten im Vogtland: Sportler duschen jetzt mit dank Sonnenenergie erhitztem Wasser
Die Göltzschtalhalle von oben. Dort sorgt eine PV-Anlage für Strom.
Die Photovoltaikanlage der Rodewischer Göltzschtalhalle hat ihren Betrieb aufgenommen. Trotz Vollförderung ist sie derzeit im Göltzschtal die einzige mit einem solchen Aufbau.
Sylvia Dienel
27.09.2025
3 min.
Trotz Trump: Europas Golfer glänzen beim Ryder-Cup-Auftakt
Rory McIlroy sorgt zum Auftakt des Ryder Cups für Aufsehen.
Der Ryder Cup in den USA beginnt spektakulär. US-Präsident und Golf-Fan Donald Trump sieht überraschend starke Europäer. Der Weltranglistenzweite Rory McIlroy sorgt für Aufsehen.
Mehr Artikel