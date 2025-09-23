Historisches Herrenhaus an vogtländischem Ausflugsziel kann bald umgebaut werden

Auerbach
Bei der Planung für den Umbau des denkmalgeschützten Objektes auf der Rodewischer Schlossinsel geht es voran. Zur Landesgartenschau 2029 soll sich dort die Zentrale befinden.
Dem einstigen Herren- und Museumssitz auf der Rodewischer Schlossinsel stehen umfangreiche Bauarbeiten ins Haus. Jetzt ist die Stadt einen Schritt weitergekommen. Planausschreibungen würden in die zweite Runde gehen, informierte Bürgermeisterin Kerstin Schöniger (CDU) zur Ratssitzung am Donnerstag. „Es ist davon auszugehen, dass wir in den...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.