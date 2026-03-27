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Foto: David Rötzschke
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Auerbach
Hobbykünstlerin stellt in Auerbacher Sparkasse aus -Warum sie selten mit Öl malt
Redakteur
Von Gunter Niehus
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Angelika Bien aus Rodewisch stellt noch bis Ende Juni ihre Werke aus. Wie sie sich inspirieren lässt.

Landschaften, Blumen , Bäume - aber auch abstrakte Bilder. Rund 40 Werke der Rodewischer Hobbymalerin Angelika Bien sind bis Ende Juni in der Räumen der Auerbacher Sparkasse zu besichtigen. Die 72-Jährige malt seit rund sechs Jahren und verwendet verschiedene Techniken. „Mit Pastellkreide habe ich angefangen“, blickt sie zurück. Dann kam...
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