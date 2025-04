Hobbypiloten aus dem Vogtland wollen in den Schulen für die Fliegerei werben

Der Fliegerklub hat am Samstag seine Segelflugsaison eingeläutet. Es beginnt ein ereignisreiches halbes Jahr mit Veranstaltungen, Wettstreiten und intensiverer Nachwuchsarbeit.

Wenig Wind und Bilderbuch-Frühlingswetter: So ist der Auerbacher Fliegerklub am Samstag mit seinen Seglern in eine neue Saison aufgebrochen. An die Winterpause inklusive obligatorischen Wartung von Flugzeugen und Technik plus Prüfungsstarts für Piloten schließt sich ein besonders aktives halbes Fliegerjahr an.