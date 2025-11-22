Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Auerbach
  • |

  • Hölzerner Zug und vieles mehr: Dorf im Vogtland setzt bei neuem Spielplatz auf die Eisenbahn

Bürgermeister Andreas Gruner erklärt den Kindern, wie der künftige Spielplatz aussehen soll. Ein Zug aus Holz, nur größer, soll dabei eine wichtige Rolle spielen.
Bürgermeister Andreas Gruner erklärt den Kindern, wie der künftige Spielplatz aussehen soll. Ein Zug aus Holz, nur größer, soll dabei eine wichtige Rolle spielen. Bild: Silvia Kölbel
Bürgermeister Andreas Gruner erklärt den Kindern, wie der künftige Spielplatz aussehen soll. Ein Zug aus Holz, nur größer, soll dabei eine wichtige Rolle spielen.
Bürgermeister Andreas Gruner erklärt den Kindern, wie der künftige Spielplatz aussehen soll. Ein Zug aus Holz, nur größer, soll dabei eine wichtige Rolle spielen. Bild: Silvia Kölbel
Auerbach
Hölzerner Zug und vieles mehr: Dorf im Vogtland setzt bei neuem Spielplatz auf die Eisenbahn
Von Silvia Kölbel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Steinberg erhält Fördergelder für einen neuen Spielplatz am Kindergarten. Was sich mit dem Bauvorhaben alles ändern wird.

Rothenkirchen bekommt nicht nur einen neuen Kindergarten, nachdem der Vorgängerbau voriges Jahr abgebrannt war, sondern auch einen neuen Spielplatz für Kinder etwa bis zum Schuleintrittsalter. Möglich machen das Fördermittel im unteren sechsstelligen Bereich, die der Gemeinde unverhofft zur Verfügung stehen. Genaue Auskünfte über...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06.11.2025
2 min.
Warum der Schulbau einer Gemeinde im Vogtland länger dauert
Den symbolischen letzten Nagel schlug Bürgermeister Andreas Gruner ein. Jörg Pfeiffer trug den Richtspruch vor.
Das Richtfest am Zwischenbau der Grundschule in Rothenkirchen feierten die Beteiligten mit Verspätung. Warum trotzdem aller guter Dinge sind.
Silvia Kölbel
22.11.2025
3 min.
„Bauer sucht Frau“: Erzgebirger Thomas ist „verknallt“ und trifft Entscheidung
Thomas Köhler bei der täglichen Arbeit auf seinem Bauernhof in Pfaffroda.
Schon am zweiten Tag der Hofwoche liegen in Pfaffroda die Nerven blank. Eine Frau muss ihre Koffer packen. Doch wen schickt Thomas nach Hause: Sandra oder Michaela?
Thomas Wittig
12:34 Uhr
2 min.
Skisaison im Erzgebirge: Erstes Skigebiet gibt Öffnungstermin bekannt
Marek Plachý (54) ist optimistisch, dass die Geduld der Wintersportler nicht mehr lange strapaziert wird.
Circa 60 Skilifte gibt es im Erzgebirge. Der erste Hauch Winter genügt noch nicht, in die Wintersportsaison zu starten. Wirklich?
Katrin Kablau
08:00 Uhr
8 min.
Die Elefantenflüsterin von Chiang Mai
Saengduean "Lek" Chailert verbringt täglich viel Zeit mit ihren Elefanten.
Lek Chailert ist Thailands Elefantenflüsterin. Mit Liebe, Geduld und sanften Schlafliedern heilt sie nahe Chiang Mai traumatisierte Tierseelen. Zu Besuch bei einer außergewöhnlichen Frau.
Carola Frentzen, dpa
08:00 Uhr
4 min.
„Das war unsere große Chance, wie geht es jetzt weiter?“: Wissenschaftler stimmt auf den Kater nach Chemnitz 2025 ein
Wie politisch ist ein Garagenkonzert? Konkret lässt sich das nicht festmachen. Für Soziologe Ulf Bohmann liegt der gesellschaftliche Wert im bloßen Zusammenkommen.
Ulf Bohmann hält das Projekt „#3000 Garagen“ für ein gutes Beispiel, wie Menschen zusammengebracht wurden. Der Professor für Soziologie und sein Team an der TU haben die gesellschaftliche Relevanz von Chemnitz 2025 untersucht und zeigen auf, was bleibt.
Jens Kassner
12.11.2025
1 min.
Vier Wochen Vorlauf auf der Kindergarten-Baustelle in Rothenkirchen: „Es ist ein gutes Miteinander“
Der neue Kindergarten in Rothenkirchen nimmt Gestalt an. Der Rohbau steht. Die Handwerker geben sich die Klinke in die Hand.
Silvia Kölbel
Mehr Artikel