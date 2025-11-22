Hölzerner Zug und vieles mehr: Dorf im Vogtland setzt bei neuem Spielplatz auf die Eisenbahn

Steinberg erhält Fördergelder für einen neuen Spielplatz am Kindergarten. Was sich mit dem Bauvorhaben alles ändern wird.

Rothenkirchen bekommt nicht nur einen neuen Kindergarten, nachdem der Vorgängerbau voriges Jahr abgebrannt war, sondern auch einen neuen Spielplatz für Kinder etwa bis zum Schuleintrittsalter. Möglich machen das Fördermittel im unteren sechsstelligen Bereich, die der Gemeinde unverhofft zur Verfügung stehen. Genaue Auskünfte über...