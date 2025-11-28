Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Auch im nächsten Jahr kommen im Steinberger Kommunalwald Pferde zum Einsatz.
Auerbach
Holzrücken mit Pferden bleibt in Vogtlanddorf Mittel der Wahl
Von Silvia Kölbel
Viel Geld bleibt trotz Holzverkauf im Steinberger Kommunalsäckel nicht hängen. Welche Prioritäten die Gemeinde setzt.

Auch im nächsten Jahr wird eingeschlagenes Holz mit Pferdekraft aus dem Steinberger Kommunalwald geholt - wie auch schon in der Vergangenheit. Das, den forstlichen Wirtschaftsplan bis 2033 sowie die Entscheidung über die Vergabe des Revierdienstes beschlossen die Gemeinderäte von Steinberg während ihrer jüngsten Sitzung.
