Hüllerchen, was? Diesen Snack gibt es erstmals auf dem Auerbacher Weihnachtsmarkt

Bekommt der Vogtländer einen Bambes serviert, ist er zufrieden. Mit dem Kartoffelgericht kann man nichts falsch machen. Aber jetzt machen die Hüllerchen dem Bambes Konkurrenz.

Dürfen es ein paar Hüllerchen sein? fragt Benedict Ulrich - und schaut zunächst in ein verdutztes Gesicht des Kunden. Hüllerchen, was? Dann klärt der Verkäufer an der Bambesbude auf dem Auerbacher Weihnachtsmarkt auf. Ein Hüllerchen ist der kleine, aber frittierte Bruder des Bambes. Wie der Bambes besteht das Hüllerchen aus Kartoffelteig....