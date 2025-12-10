MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Auerbach
  • |

  • Hüllerchen, was? Diesen Snack gibt es erstmals auf dem Auerbacher Weihnachtsmarkt

Hüllerchen sind eine Art Bambes in der Tüte: Benedict Ulrich und Silke Radtke bieten das auf dem Weihnachtsmarkt an.
Hüllerchen sind eine Art Bambes in der Tüte: Benedict Ulrich und Silke Radtke bieten das auf dem Weihnachtsmarkt an. Bild: C. Henze
Hüllerchen sind eine Art Bambes in der Tüte: Benedict Ulrich und Silke Radtke bieten das auf dem Weihnachtsmarkt an.
Hüllerchen sind eine Art Bambes in der Tüte: Benedict Ulrich und Silke Radtke bieten das auf dem Weihnachtsmarkt an. Bild: C. Henze
Auerbach
Hüllerchen, was? Diesen Snack gibt es erstmals auf dem Auerbacher Weihnachtsmarkt
Redakteur
Von Cornelia Henze
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bekommt der Vogtländer einen Bambes serviert, ist er zufrieden. Mit dem Kartoffelgericht kann man nichts falsch machen. Aber jetzt machen die Hüllerchen dem Bambes Konkurrenz.

Dürfen es ein paar Hüllerchen sein? fragt Benedict Ulrich - und schaut zunächst in ein verdutztes Gesicht des Kunden. Hüllerchen, was? Dann klärt der Verkäufer an der Bambesbude auf dem Auerbacher Weihnachtsmarkt auf. Ein Hüllerchen ist der kleine, aber frittierte Bruder des Bambes. Wie der Bambes besteht das Hüllerchen aus Kartoffelteig....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09.12.2025
3 min.
Rund 165.000 Euro offene Rechnungen: Zahnärztin aus dem Vogtland wegen Betruges und Insolvenzverschleppung verurteilt
Vor dem Amtsgericht Chemnitz musste sich eine Zahnärztin wegen Betruges verantworten.
Monatelang waren Dentallabore nicht bezahlt worden. Als die Zahnärztin die Insolvenz ihrer Firma anmeldete, war es zu spät. Jetzt musste sie sich vor dem Chemnitzer Amtsgericht erklären.
Thomas Mehlhorn
15:09 Uhr
5 min.
Mutmaßlicher Chef der Entführer sagt im Block-Prozess aus
Unternehmerin Christina Block wird von Rechtsanwalt Ingo Bott vertreten.
Nach längerer Pause müssen die Angeklagten im Block-Prozess wieder vor Gericht erscheinen. Ein wichtiger Zeuge sagt aus. Er soll der Chef der Entführer gewesen sein.
09.12.2025
3 min.
AfD lehnt neuen Aldi-Markt im Erzgebirge ab
So könnte der neue Aldi-Markt an der B 95 in Annaberg aussehen.
Trotz Gegenstimmen haben die Pläne des Discounters für einen Neubau in Annaberg-Buchholz die nächste Hürde genommen. Wann frühestens mit einem Baustart gerechnet werden kann.
Patrick Herrl
15:08 Uhr
3 min.
NFL kehrt 2026 und 2028 nach München zurück
Die NFL kehrt 2026 wieder mit einem Gastspiel in die Münchner Allianz Arena zurück. (Archivbild)
Zweimal schon war die NFL mit regulären Saisonspielen in München zu Gast. Jetzt sind zwei weitere Termine in den nächsten Jahren bestätigt.
10.11.2025
4 min.
Das ist neu auf dem Auerbacher Weihnachtsmarkt: Warum der Märchenumzug diesmal rückwärts läuft
Der Märchenumzug verläuft seit vielen Jahren vom Hofaupark bis zum Altmarkt. Erstmals startet er andersherum: Und zwar ab der „Hockels Mühle“ am 1. Adventssonntag.
Der Markt beginnt mit dem Stollenanschnitt am 28. November und endet mit der Bergparade am 3. Advent. Dazwischen liegt Bewährtes, Neues. Leider müssen die Auerbacher auch auf etwas verzichten.
Cornelia Henze
03.12.2025
4 min.
Diese Weihnachtsmärkte locken am 2. Advent im Raum Auerbach und Reichenbach
Am Nikolaustag versammeln sich die Weihnachtsmänner in Auerbach.
Am zweiten Adventswochenende locken rund um Auerbach und Reichenbach zahlreiche kleinere Weihnachtsmärkte. Ob in Weißensand, auf Burg Mylau oder Schloss Treuen. Eine Auswahl.
Hannah Taubert, Gerd Möckel und Florian Wunderlich
Mehr Artikel