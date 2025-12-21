Hunderte im Fußballstadion: Auerbacher singen gemeinsam Weihnachtslieder

Auerbach
Warum allein im Advent zu Hause sitzen? Auerbacher zeigen seit Jahren, wie man sich stattdessen in Gemeinschaft aufs Weihnachtsfest einstimmen kann.
Normalerweise rollt hier der Ball, doch am Samstagabend war das anders: Mehrere Hundert Auerbacher trafen sich im VfB-Stadion zum gemeinsamen Singen von Weihnachtsliedern. Bis zu 400 Bürgerinnen und Bürger waren laut Rathaus-Sprecher Hagen Hartwig der Einladung gefolgt. Gemeinsam mit Oberbürgermeister Jens Scharff (parteilos), der ehemaligen...
