MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bild: David Rötzschke
Bild: David Rötzschke
Gemeinsames Singen statt Fußballspiel war am Samstag im Auerbacher Stadion angesagt.
Gemeinsames Singen statt Fußballspiel war am Samstag im Auerbacher Stadion angesagt. Bild: David Rötzschke
Bild: David Rötzschke
Bild: David Rötzschke
Gemeinsames Singen statt Fußballspiel war am Samstag im Auerbacher Stadion angesagt.
Gemeinsames Singen statt Fußballspiel war am Samstag im Auerbacher Stadion angesagt. Bild: David Rötzschke
Auerbach
Hunderte im Fußballstadion: Auerbacher singen gemeinsam Weihnachtslieder
Von David Rötzschke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Warum allein im Advent zu Hause sitzen? Auerbacher zeigen seit Jahren, wie man sich stattdessen in Gemeinschaft aufs Weihnachtsfest einstimmen kann.

Normalerweise rollt hier der Ball, doch am Samstagabend war das anders: Mehrere Hundert Auerbacher trafen sich im VfB-Stadion zum gemeinsamen Singen von Weihnachtsliedern. Bis zu 400 Bürgerinnen und Bürger waren laut Rathaus-Sprecher Hagen Hartwig der Einladung gefolgt. Gemeinsam mit Oberbürgermeister Jens Scharff (parteilos), der ehemaligen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
21.12.2025
1 min.
Feuerwehr rückt mit acht Fahrzeugen aus: Das war der Grund für den Einsatz am Sonntag in Waldenburg
Die Feuerwehr war in der Thomas-Müntzer-Siedlung in Waldenburg im Einsatz.
Aufregung am Vormittag in der Thomas-Müntzer-Siedlung: Am einstündigen Einsatz waren 49 Feuerwehrleute aus Waldenburg und Glauchau beteiligt.
Holger Frenzel
17:05 Uhr
2 min.
Premiere am vierten Advent in Plauen: Vogtländer singen gemeinsam Weihnachtslieder in der Falknerei
Vielerorts im Vogtland treffen sich Menschen im Advent zum gemeinsamen Musizieren. In Plauen ist nun ein neuer Ort für ein Weihnachtssingen hinzu gekommen.
Ellen Liebner und David Rötzschke
10:04 Uhr
7 min.
Kann Trumps Öl-Blockade Maduro zum Einlenken zwingen?
Erste Öltanker hat die US-Regierung schon beschlagnahmt.
Zunächst waren es US-Angriffe auf Drogenboote. Jetzt blockieren die USA Öltanker. Sind die Öleinnahmen für Venezuelas Präsidenten die Achillesferse? Der Druck auf Maduro steigt, auch militärisch.
Philipp Znidar, Andrea Sosa Cabrios und Jürgen Bätz, dpa
10:00 Uhr
5 min.
FC Erzgebirge Aue: Warum Torwarttrainer Jens Voigt plötzlich seinen Traumjob aufgibt
Jens Voigt war am vergangenen Wochenende zum letzten Mal als Torwarttrainer des FC Erzgebirge im Einsatz.
Exklusiv: Nach nur sechs Monaten verlässt Jens Voigt das Trainerteam des Fußball-Drittligisten. Diese Entscheidung hat er kürzlich getroffen. Ein Nachfolger scheint bereits gefunden.
Paul Steinbach
22.12.2025
3 min.
„Wir sind ein Paar“: Erzgebirger Thomas macht bei RTL-Show „Bauer sucht Frau“ Ansage
Beim Wiedersehen trafen Michaela und Thomas auch Sandra (l.). Sie hatte sich ebenfalls für den Erzgebirger beworben.
Moderatorin Inka Bause nimmt beim großen Staffelfinale der RTL-Show Michaela und Thomas ins Kreuzverhör. Und was ist in den rund drei Monaten zwischen Hofwoche und Wiedersehen passiert?
Thomas Wittig
26.11.2025
1 min.
Feueralarm in Schule im Vogtland: Deshalb waren am Mittwochabend in Auerbach 80 Rettungskräfte im Einsatz
Überall Martinshorn-Signale im Göltzschtal und 80 Feuerwehrkameraden auf Achse. Was war da los?
David Rötzschke und Cornelia Henze
Mehr Artikel