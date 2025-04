Hutträger im Porträt: Infos zu Pilzen im Vogtland

Das Treuener Schloss ist am späten Sonntagnachmittag Schauplatz eines Vortrags über die heimische Pilzwelt. Was man dort alles erfährt.

In das Leben der Pilze nimmt Sandra Gruner die Gäste ihres Vortrags am Sonntag im Treuener Schloss mit. Ab 17 Uhr vermittelt sie dort unter dem Motto „Faszination Pilze – Einblicke in eine verborgene Welt“ nicht nur gängige Fakten und Grundwissen. Die Sachverständige aus Falkenstein porträtiert mehr oder weniger spektakuläre Hutträger...