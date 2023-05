Hutzentag lockt am Samstag die Menschen in Treuens City

Traditionsveranstaltung steigt zum 18. Mal. Am Freitag gibt es Open-Air-Kino auf dem Marktplatz.

Treuen. Zum 18. Hutzentag laden die Treuener an diesem Wochenende ein. Los geht es traditionell am Freitagabend mit dem Anhutzen und der 5. Treuener Filmnacht am Markt mit Denny Pieschel und dem Injoy Falkenstein. Ab 19 Uhr gibt es im historischen Teil den Kurzfilm "100 Jahre rote Schule" zu sehen. Um 20.15 Uhr beginnt das Open-Air-Familienkino mit dem Streifen "Ratatouille", so die Organisatoren.

Gehutzt wird am Samstag, ab 14 Uhr in der Innenstadt. Ab 14.30 Uhr (nochmals 16.30 Uhr) spielt die Schalmeienkapelle Reichenbach, es schließen sich die Auftritte der Kita Märchenland (ab 15.30 Uhr), eine Modenschau von No. 1 Mode Express und Gräf Optik, Zumba und Hula Hopp mit Injoy Falkenstein (17.30 Uhr), die Auslosung des Hutzentag-Gaudiums (ab 18.15 Uhr), Tanz in die Nacht mit dem Vogtland Radio (ab 19 Uhr) und ab 20 Uhr die Übertragung des DFB-Pokalfinales auf dem Markt an.

Musik und eine gastronomische Betreuung gibt es nachmittags zudem an den Krötenbachhäusern und im Stadtgarten. Weiter stehen in der Innenstadt unter anderem auf dem Programm: ab 15 Uhr eine Kirchturmführung (Kinder ab 10 Jahren), das Hutzentag-Gaudium mit tollen Preisen sowie Markttreiben mit traditionellem Handwerk.

Am Sonntag findet ab 10 Uhr der Gottesdienst mit Pastor Reinhard Steeger, dem Posaunenchor und dem Singkreis statt. Anschließend gibt es einen gemütlichen Kirchenkaffee.