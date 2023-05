Ze den Leitn, die Internet und Telefonhandy - überhaupt alles wos miet Technik ze toa hot, ohlehne, gehärt de Meta. Vuer alln itze dinne iehrn Alter. Naa, blueß kann settn Scheißdreck ausgeliefert sei. Des tut blueß innern Druck aufbaue, und des koa se net gebrauchn. Jeds wass, wie se über sette Sach denkt. Neilich woar iehr Maadl ganz kurz ze Besuch, setzt siech noan Tisch, packt e neies Tablet aus und fängt oa des eizerichtn. Nu ja, simpeliert de Mam, lossn mr se. De feine englische Oart is des net, kumme und sue wos machn anstatt ze drzehln, ober egoal. Unterdessn kimmt dr Schabberich Hans, lässt siech von dr Meta en Zettel gebn und schrabbt ewing wos auf. Fr de Meta hot siech niemand interessiert. Miet aamol is de Schwiegertochter aus dr Schweiz droan Telefon und redt mietn Maadl. "Hoä", sogt des, "seit heit". Irgendwann zwischendrinne sogt de Meta: "Gott sei Dank, ass iech miet sue wos nischt ze toa ho. Iech tät de Zensur sieben kriegn, sue bleed tät ich miech oastelln. E Antwort hot se von iehre Zwee net kriegt, die woarn viel ze beschäftigt. Noochert is Abendbruet gessn wuern. Kurz vuer achte is es Maadl nuch emol naufn Abort eh s gange is. Dr Schabberich Hans lacht und sogt zer Meta: "Do bist de ganz schie ieberfoahrn wuern". "Wie maanstn des?" "Nu weil de itze e Tablet host". "Iech? Dinn ganzn Lebn net!. "Oja, des hot dei Tochter fr diech gekaaft. Itze kasst de zegoar deine Kinner seh, wenn de miet iehne telefonierst". Nu alles nischt. De Meta hot e Tablet, und des miet 86 Goahr! (rmö)