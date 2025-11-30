Illegale Müllhalde im Vogtland bald eine schmucke Fläche

Die einstige Gartensparte „Lochstein“ am Rand von Falkenstein wird nächstes Jahr zurückgebaut und renaturiert. In Stadtbesitz befinden sich das Flurstück-Trio bereits.

Nichts erinnert an die einst blühenden Landschaften hinter Maschendrahtzaun und Büschen: Dort, wo vor vielen Jahren die Falkensteiner Gartensparte „Lochstein“ gedeihte, wachsen heute illegale Müllberge zwischen verfallenen Gartenhäuschen. Weil das Gelände nicht länger sich selbst überlassen bleiben soll, hat der Stadtrat grünes Licht...