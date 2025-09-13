Im neuen Katzenhaus für das Vogtland kommt bald weniger Geld an

Auerbach
Die vier Jägerswald-Gemeinden wollen ihre Tierschutzpauschale einheitlich gestalten. Deshalb werden auch Bergen und Werda ab 2026 Plauen statt Ellefeld unterstützen. Was bedeutet das?
Beim Tierschutzverein Auerbach und Umgebung sinken die Einnahmen ab dem kommenden Jahr. Dann sollen die Wahrnehmung von Tierschutzaufgaben und Pauschale-Zahlungen in allen vier Gemeinden des Verwaltungsverbandes Jägerswald einheitlich gehandhabt werden. Bislang unterstützten ausschließlich Theuma und Tirpersdorf den Plauener Tierschutzverein...
