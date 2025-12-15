Im Vogtland öffnet erster Energieladen

Der Energieversorger EnviaM rückt in Auerbach näher an die Kunden und ins Stadtzentrum. In der Nicolaipassage gibt es ein Energie-Büro.

„Was wollen Sie wissen?“ Mit dieser Frage eröffnet Bernd Hübner die Beratung. Für seine Kunden taucht der studierte Thermodynamiker tief in Fragen rund um die Energie-Erzeugung ein. Es geht um Energie- und Gasverträge im einfachsten Falle. Intensiver wird die Beratung, wenn der Kunde sich Solarmodule aufs Dach oder eine Wärmepumpe ins...