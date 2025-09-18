Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Bunt und fantasievoll geht es in den Workshops von Jacqueline Maschke zu. Das begeistert Kinder wie Erwachsene.
Bunt und fantasievoll geht es in den Workshops von Jacqueline Maschke zu. Das begeistert Kinder wie Erwachsene.
Auerbach
Im Vogtland verwandelt sich die Shopping-Meile zur Bildergalerie
Von Cornelia Henze
Von Kunst darf es ruhig mehr sein, sagen sich Auerbacher Künstler und kapern zum Spätsommerfest die Nicolaipassage.

Die Nicolaipassage in Auerbach wird zum Spätsommerfest am 20./21. September zur Bildergalerie. 13 Frauen und Männer vom Vogtländischen Kunstverein Göltzschtal stellen dort ihre Werke aus: Keramik, Holzgestaltung, Drucke, Bilder in Aquarell und Öl und einiges mehr erwartet die Passanten. Die Künstler treffen kann man an beiden Tagen von 15...
