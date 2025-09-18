Im Vogtland verwandelt sich die Shopping-Meile zur Bildergalerie

Auerbach
Von Kunst darf es ruhig mehr sein, sagen sich Auerbacher Künstler und kapern zum Spätsommerfest die Nicolaipassage.
Die Nicolaipassage in Auerbach wird zum Spätsommerfest am 20./21. September zur Bildergalerie. 13 Frauen und Männer vom Vogtländischen Kunstverein Göltzschtal stellen dort ihre Werke aus: Keramik, Holzgestaltung, Drucke, Bilder in Aquarell und Öl und einiges mehr erwartet die Passanten. Die Künstler treffen kann man an beiden Tagen von 15...
