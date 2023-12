In Auerbach gibt es zwischen den Jahren andere Öffnungszeiten

Die Stadtverwaltung hat in der nächsten Woche komplett geschlossen. Bibliothek, Touristinfo und Museum öffnen.

Auf geänderte Öffnungszeiten an öffentlichen Einrichtungen müssen sich die Auerbacher zum Jahresende einstellen. Alle Fachbereiche der Stadtverwaltung bleiben nächste Woche geschlossen. Die Bibliothek an der Schlossstraße 9 öffnet am Donnerstag, 28. Dezember von 10 bis 14 Uhr und Freitag, 29. Dezember von 14 bis 19 Uhr. Am 23. und 30....