MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bild: Hagen Hartwig
Bild: Hagen Hartwig
Bild: Hagen Hartwig
Bild: Hagen Hartwig
Auerbach
In Auerbach rollt auf der Brechtstraße wieder der Verkehr
Redakteur
Von Gunter Niehus
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein rund 100 Meter langes Teilstück ist am Freitag wieder für den Verkehr freigegeben worden. Was außer der Straßendecke noch neu gemacht wurde.

Der Zeitplan wurde eingehalten. Noch in diesem Jahr sollte ein rund 100 Meter langes Teilstück der Bertolt-Brecht-Straße in Auerbach neu gebaut und wieder für den Verkehr freigegeben werden. Das hat geklappt. Zwischen dem Kreisverkehr an der Poststraße und der Rosa-Luxemburg-Straße rollt seit Freitagmittag wieder der Verkehr. Während der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13.12.2025
6 min.
Entscheidende Tage: Was kommt in den Ukraine-Friedensplan?
Für die Ukraine und ihre europäischen Verbündeten steht ein Spitzentreffen in Berlin an. (Archivbild)
Wie könnte ein Kompromiss im Ukraine-Konflikt aussehen? In Berlin beraten internationale Spitzenpolitiker über Territorien, Sicherheitsgarantien und eingefrorenes russisches Geld.
11.12.2025
4 min.
Kundenansturm auf Sachsens modernsten Supermarkt: So lief die Neueröffnung in Plauen
Andreas Hollenbach war am Donnerstagmorgen der erste Kunde im neuen Plauener Edeka-Center. Schon kurz vor 6 Uhr stand er vor der Tür.
Wer am Donnerstagmorgen ganz vorn sein wollte, als der Markt an der Reißiger Straße öffnete, musste sich schon eine Stunde vor der Eröffnung anstellen. Doch was sagen die Plauener über ihren neuen Markt?
Bernd Jubelt
14.07.2025
2 min.
Wo in Auerbach demnächst die Bagger anrollen
Ein Abschnitt der Bertolt-Brecht-Straße in Auerbach wird saniert.
Ein Teilstück der Bertolt-Brecht-Straße in Auerbach wird demnächst gesperrt und saniert. Wird es dieses Jahr noch fertig?
Gunter Niehus
13.12.2025
4 min.
Trump, Clinton, Allen: Neue Fotos in Epstein-Affäre
Im Epstein-Skandal haben US-Kongressabgeordnete erneut Fotos veröffentlicht. (Archivfoto)
Erst zu Beginn des Monats hatten US-Kongressmitglieder Fotos von Jeffrey Epsteins Privatinsel freigegeben. Nun folgen weitere Bilder.
12.12.2025
4 min.
„Der Schuss hat sich aus meiner Büchse gelöst“: Brand-Erbisdorfs OB Martin Antonow verursacht schweren Jagdunfall
Martin Antonow ist gern im Wald unterwegs und seit 2012 im Besitz eines Jagdscheins.
Was geschah im Waldstück bei Langenau? Ein 20-jähriger Jagdfreund ist schwer verletzt worden. Sechs Wochen nach dem Unglück in Brand-Erbisdorf ergibt sich langsam ein klares Bild.
Steffen Jankowski
02.12.2025
1 min.
Straße in Schöneck wieder für Verkehr freigegeben
Die Straße Mühlberg in Schöneck wurde wieder für den Verkehr freigegeben.
Nach einer Bauzeit von rund fünf Monaten ist die Straße Mühlberg jetzt wieder befahrbar.
Christian Schubert
Mehr Artikel