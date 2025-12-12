In Auerbach rollt auf der Brechtstraße wieder der Verkehr

Ein rund 100 Meter langes Teilstück ist am Freitag wieder für den Verkehr freigegeben worden. Was außer der Straßendecke noch neu gemacht wurde.

Der Zeitplan wurde eingehalten. Noch in diesem Jahr sollte ein rund 100 Meter langes Teilstück der Bertolt-Brecht-Straße in Auerbach neu gebaut und wieder für den Verkehr freigegeben werden. Das hat geklappt. Zwischen dem Kreisverkehr an der Poststraße und der Rosa-Luxemburg-Straße rollt seit Freitagmittag wieder der Verkehr. Während der...