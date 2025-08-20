In Praxis in Auerbach eingebrochen

Die Beamten haben Spuren gesichert und ermitteln. Sie haben dazu eine Bitte.

Unbekannte Täter haben in eine Praxis in Auerbach eingebrochen. Das berichtete die Polizei. Die Einbrecher sind im Zeitraum zwischen dem Montag, 18. August, etwa 18.30 Uhr, und dem Dienstag, 19. August, gegen 6.30 Uhr mit Gewalt in die Räume an der Gutenbergstraße eingedrungen. Bei dem Durchsuchen des Mobiliars stießen sie auf Bargeld. Das...