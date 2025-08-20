Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
In Auerbach drangen Einbrecher in eine Praxis ein.
In Auerbach drangen Einbrecher in eine Praxis ein. Bild: Bodo Marks/dpa
Auerbach
In Praxis in Auerbach eingebrochen
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Beamten haben Spuren gesichert und ermitteln. Sie haben dazu eine Bitte.

Unbekannte Täter haben in eine Praxis in Auerbach eingebrochen. Das berichtete die Polizei. Die Einbrecher sind im Zeitraum zwischen dem Montag, 18. August, etwa 18.30 Uhr, und dem Dienstag, 19. August, gegen 6.30 Uhr mit Gewalt in die Räume an der Gutenbergstraße eingedrungen. Bei dem Durchsuchen des Mobiliars stießen sie auf Bargeld. Das...
