Die Bürgerstiftung in Werda ist startbereit.
Die Bürgerstiftung in Werda ist startbereit. Bild: David Rötzschke/Archiv
Auerbach
In welchem Dorf im Vogtland die Bürgerstiftung nun loslegen kann
Von Sylvia Dienel
Nach der Gründung einer neuen Form bürgerlichen Engagements hat sich in Werda ein Stiftungsrat gebildet. Vier Freiwillige entscheiden über die Verwendung eingehender Spendengelder.

Die Werdaer Bürgerstiftung kann ihre Arbeit aufnehmen. Mit der Berufung eines Stiftungsrates durch den Gemeinderat ist der letzte Schritt zur jüngsten Sitzung vollzogen worden. Innerhalb von vier Monaten nach Gründung der neuen Form bürgerschaftlichen Engagements mussten mindestens vier Freiwillige ihre Bereitschaft erklären. Das sei im...
19.07.2025
2 min.
Was sich ein Dorf im Vogtland von seiner Bürgerstiftung verspricht
Werda hat bald eine Bürgerstiftung.
Genügend Startkapital ist gesammelt, ein Beschluss gefasst. Der Gründung steht also nichts mehr im Weg. Zumindest fast nichts. Was nun noch fehlt.
Sylvia Dienel
22.10.2025
3 min.
Wegen großer Nachfrage: Erzgebirger eröffnen in Innenstadt ihren eigenen Laden
Steve Beyer (r.) und Sven Hannig haben das Label Aurp gegründet.
Zwei Kumpels machen seit einigen Jahren die Liebe zu ihrer Heimat tragbar: Ob Mütze, Pullover oder Accessoires – mit dem Mode-Label Aurp sind sie erfolgreich. Jetzt expandieren die Erzgebirger.
Anna Neef
12:30 Uhr
1 min.
HOT 05 Futsal macht sich auf intensives Spiel in Bielefeld gefasst
Für Hohenstein-Ernstthal steht das sechste Saisonspiel in der Bundesliga an. Bisher hab es drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage.
Das Bundesligateam aus Hohenstein-Ernstthal muss am Samstag zum Tabellensiebenten. Die Länderspielpause ist recht unterschiedlich genutzt worden.
Monty Gräßler
28.09.2025
1 min.
Bürgerstiftung für Klingenthal kommt: Sie gehören dem Stiftungsrat an
Vogtländer, die etwas vererben, können das mit dem Modell der Bürgerstiftung direkt für Zwecke in ihrer Heimatstadt einsetzen
Der Stadtrat Klingenthal hat die Gründung einer Bürgerstiftung unter dem Dach der Stiftung der Sparkasse Vogtland beschlossen. Wer dem Stiftungsrat angehört.
Tino Beyer
22.10.2025
4 min.
Neuer Hund für den Erzgebirgskrimi: Dieser tierische Star spielt jetzt an Teresa Weißbachs Seite
Der neue tierische Star im Erzgebirgskrimi: Münsterländer-Hündin Aika mit Tiertrainer Marco Heyse
Über viele Folgen war Wolke der Hund der Försterin Saskia Bergelt. Jetzt darf ein richtiger Jagdhund ran. Dabei kam Münsterländer-Hündin Aika wie ihre Vorgängerin eher zufällig vor die Kamera.
Thomas Mehlhorn
12:30 Uhr
4 min.
Mit Tatort-Melodie gegen Betrüger: Die etwas andere Präventionsveranstaltung in Limbach-Oberfrohna
Mit Hilfe des Polizeiorchesters klärte Polizeirätin Maika Nitzsche in Limbach-Oberfrohna zum Telefonbetrug auf.
Fast täglich verzeichnet das Glauchauer Polizeirevier versuchten Telefonbetrug. Opfer gibt es auch in Limbach-Oberfrohna. Ein Konzert des Polizeiorchesters warnte auf besondere Weise vor den Tätern.
Julia Grunwald
