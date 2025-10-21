In welchem Dorf im Vogtland die Bürgerstiftung nun loslegen kann

Nach der Gründung einer neuen Form bürgerlichen Engagements hat sich in Werda ein Stiftungsrat gebildet. Vier Freiwillige entscheiden über die Verwendung eingehender Spendengelder.

Die Werdaer Bürgerstiftung kann ihre Arbeit aufnehmen. Mit der Berufung eines Stiftungsrates durch den Gemeinderat ist der letzte Schritt zur jüngsten Sitzung vollzogen worden. Innerhalb von vier Monaten nach Gründung der neuen Form bürgerschaftlichen Engagements mussten mindestens vier Freiwillige ihre Bereitschaft erklären. Das sei im...