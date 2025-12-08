Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Gemeinderat würdigt die aktive Mitarbeit bei der Feuerwehr mit Vergünstigungen beim Parken.
Der Gemeinderat würdigt die aktive Mitarbeit bei der Feuerwehr mit Vergünstigungen beim Parken. Bild: Margitta Rosenbaum
Der Gemeinderat würdigt die aktive Mitarbeit bei der Feuerwehr mit Vergünstigungen beim Parken.
Der Gemeinderat würdigt die aktive Mitarbeit bei der Feuerwehr mit Vergünstigungen beim Parken. Bild: Margitta Rosenbaum
Auerbach
In welchem Dorf im Vogtland Feuerwehrleute kostenlos parken dürfen
Von Margitta Rosenbaum
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die freiwillige Feuerwehr in Grünbach ist wichtig für den Ort. Darum wird offensiv um neue Mitglieder geworben. Ein Flyer und Vergünstigungen sollen Interesse wecken.

Die Gemeinderäte werden selbst aktiv. Sie werden in jeden Briefkasten einen Flyer der Freiwilligen Feuerwehr Grünbach und Muldenberg einwerfen. Der Aufruf „Sei ein Held. Dein Ort braucht dich“, wirbt um neue Kameraden. Man kann lesen, was die Feuerwehr alles zu bieten hat: Starke Gemeinschaft, echte Kameradschaft und eine sinnvolle Aufgabe....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08.12.2025
3 min.
Plauener Weihnachtsmarkt: Almhütte im Lichthof des Rathauses am Montag überraschend geschlossen
Die Almhütte von Mario Martin im Lichthof des Plauener Rathauses blieb am Montag geschlossen.
Rätselraten auf dem Plauener Weihnachtsmarkt: Die Almhütte im Rathaus-Innenhof blieb am Montag dicht. Ein Aushang warf Fragen auf.
Claudia Bodenschatz
03.10.2025
1 min.
Wer in Grünbach den Winterdienst übernimmt
Im Rathaus wurde nun der Winterdienst vergeben.
Der Gemeinderat hat den Winterdienst vergeben. Zwei Firmen teilen sich die Aufgabe
Margitta Rosenbaum
08.12.2025
3 min.
Klingt nach Gruppenrat wie zu DDR-Zeiten, ist aber etwas völlig anderes: Sachsen will Idee des Klassenrats an allen Schulen verankern
In anderen Bundesländern gibt es das Konzept des Klassenrats schon seit Jahren, im Foto zum Beispiel in Essen in Nordrhein-Westfalen. Nun will Sachsen im großen Stil nachziehen.
An Sachsens Schulen sollen die Schüler künftig sogar übers Geld mitreden dürfen. Nebenbei erfüllt der Kultusminister damit eine langjährige Forderung der Lehrer. Die Sache hat nur einen Haken.
Frank Hommel
02.12.2025
3 min.
Warum ein Fels im Vogtland genau vermessen wird: „Die Nase wird eines Tages abbrechen“
Julia Czerny und Marek Michaelis arbeiten mit Kamera und Drohne, im eine 3D-Vermessung des Mönchs zu erstellen.
Zwei Studenten der Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden vermessen in Grünbach die Felsformation, die der Mönch genannt wird, damit ein 3D-Modell entstehen kann.
Margitta Rosenbaum
09:37 Uhr
2 min.
Wohnen und Essen verschlingen Großteil kleiner Einkommen
Einkommensschwache Haushalte geben besonders viel für Wohnen und Lebensmittel aus.
Für Haushalte mit wenig Geld bleibt nach Miete und Lebensmitteln kaum noch etwas übrig. Auch ein dritter Posten belastet die Haushaltskasse.
09:38 Uhr
4 min.
„Wahlwerbespot der AfD“, „peinlich“: So reagiert das Netz auf Bundeskanzler Friedrich Merz in der ARD-Arena
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) am Montagabend ARD-„Arena“.
Wer den Bundeskanzler schon immer mal etwas fragen wollte, hatte am Montagabend dazu im Ersten die Gelegenheit. Was unter anderem gefragt wurde und wie die Reaktionen im Netz ausfielen.
Patrick Hyslop
Mehr Artikel