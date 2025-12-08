In welchem Dorf im Vogtland Feuerwehrleute kostenlos parken dürfen

Die freiwillige Feuerwehr in Grünbach ist wichtig für den Ort. Darum wird offensiv um neue Mitglieder geworben. Ein Flyer und Vergünstigungen sollen Interesse wecken.

Die Gemeinderäte werden selbst aktiv. Sie werden in jeden Briefkasten einen Flyer der Freiwilligen Feuerwehr Grünbach und Muldenberg einwerfen. Der Aufruf „Sei ein Held. Dein Ort braucht dich", wirbt um neue Kameraden. Man kann lesen, was die Feuerwehr alles zu bieten hat: Starke Gemeinschaft, echte Kameradschaft und eine sinnvolle Aufgabe.