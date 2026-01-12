MENÜ
Auch die Kameraden der Feuerwehr von Wernesgrün profitieren von der neuen Satzung.
Auch die Kameraden der Feuerwehr von Wernesgrün profitieren von der neuen Satzung.
Auch die Kameraden der Feuerwehr von Wernesgrün profitieren von der neuen Satzung.
Auch die Kameraden der Feuerwehr von Wernesgrün profitieren von der neuen Satzung. Bild: Silvia Kölbel
Auerbach
In welchem Vogtlandort die Feuerwehr-Mitglieder mehr Geld erhalten
Von Silvia Kölbel
Die Gemeinderäte in Steinberg haben eine neue Feuerwehrsatzung beschlossen. Warum die Kameraden jetzt mehr Geld bekommen.

Die „Satzung über die Aufwandsentschädigung der ehrenamtlichen Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Steinberg", so der etwas sperrige Name einer Satzung, welche die Gemeinderäte neu in Form gossen, regelt die finanzielle Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit bei der Feuerwehr. Die bisherige Satzung ist schon 25 Jahre...
Mehr Artikel