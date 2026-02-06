MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Auerbach
  • |

  • Insolventer Wirt aus dem Vogtland vor Gericht: Er zahlte seinen Angestellten keinen Lohn

Keinen Braten gibt es mehr in dem Lokal. Der Wirt stand wegen Insolvenzverschleppung vor Gericht (Symbolfoto).
Keinen Braten gibt es mehr in dem Lokal. Der Wirt stand wegen Insolvenzverschleppung vor Gericht (Symbolfoto). Bild: Jan Woitas/dpa
Keinen Braten gibt es mehr in dem Lokal. Der Wirt stand wegen Insolvenzverschleppung vor Gericht (Symbolfoto).
Keinen Braten gibt es mehr in dem Lokal. Der Wirt stand wegen Insolvenzverschleppung vor Gericht (Symbolfoto). Bild: Jan Woitas/dpa
Auerbach
Insolventer Wirt aus dem Vogtland vor Gericht: Er zahlte seinen Angestellten keinen Lohn
Redakteur
Von Cornelia Henze
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Gastwirt aus dem Vogtland ist in dieser Woche vor dem Amtsgericht Chemnitz zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Schuldig gesprochen wurde er der Insolvenzverschleppung.

Im Sommer 2022 eröffnete ein gelernter Koch ein Lokal im Göltzschtal. Der Betrieb startete verheißungsvoll. Doch im Sommer 2025 schloss die Einkehrstätte abrupt. In dieser Woche stand der ehemalige Wirt in Chemnitz vor dem Amtsgericht, angeklagt der vorsätzlichen Veruntreuung von Arbeitsentgelt in 16 Fällen. Der Gastronom hatte seinen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:10 Uhr
5 min.
Winterwetter führt zu Unfällen und legt Flughafen BER lahm
Viele Passagiere mussten ausharren.
Der DWD hat die Unwetterwarnung für den Nordosten Deutschlands aufgehoben, verweist aber auf "markante Glätte". Es kommt zu mehreren Unfällen, Blitzeis legt den Berliner Flughafen lahm.
06:29 Uhr
5 min.
Gil Ofarims Leipziger Davidstern-Skandal: So viel Schmerzensgeld bekommt der Hotelmitarbeiter - und darum muss der Musiker schweigen
Murwillumbah: Ein nachdenklicher Gil Ofarim im australischen RTL-Dschungelcamp.
Seit Beginn der neuen Staffel von „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus“ warten die Zuschauer auf neue Infos zum Davidstern-Skandal von 2021. Nun meldet sich Gil Ofarims Anwalt zu Wort.
Patrick Hyslop
04.02.2026
3 min.
Wegen Subventionsbetrug vor Gericht: Hat Bildungsträger aus dem Vogtland doppelt kassiert?
Berge von Akten hat der Bildungsträger für das Beantragen von Fördermitteln angehäuft. Ein Dschungel, der schwer zu bewältigen ist, sagt die Angeklagte. Nun steht ein Fördermittelbetrug im Raum.
Die Geschäftsführerin eines freien Bildungsträgers aus dem Vogtland steht seit Mittwoch vor dem Amtsgericht Chemnitz. Sie soll die Europäische Union um fast 270.000 Euro betrogen haben.
Cornelia Henze
18:00 Uhr
3 min.
Überholen in der Kurve: Ist diese Stelle im Erzgebirge besonders gefährlich?
Überholen nicht explizit verboten auf der B 180 bei Stollberg in Richtung Zwönitz.
Auf der B 180 hinter Stollberg ist Überholen nicht offiziell verboten – trotz eingeschränkter Sicht, wie ein Anwohner kritisiert. Er will ein Überholverbot. Wie stehen die Chancen?
Ulrike Abraham
05.02.2026
3 min.
Jahre nach der Insolvenz: Ehemaliger Unternehmer aus Mittelsachsen wegen Betrugsvorwurf vor Gericht
Am Amtsgericht Chemnitz ist ein Firmeninhaber aus Mittelsachsen wegen Betrugsvorwürfen angeklagt.
Häuslebauer fühlen sich von ihm betrogen, doch der ehemalige Firmeninhaber streitet deren Vorwürfe ab. Für den Richter am Amtsgericht ist fragwürdig, wie hoch der Schaden tatsächlich ist.
Rita Türpe
05.02.2026
2 min.
Notlage auf der Klingenthaler Alm: Jetzt greift die Oberbürgermeisterin ein
Stadt sagt Schnee und Glätte Kampf an: Jetzt wird die Straße Zur Alm befahrbar gemacht.
Seit Wochen geht es für die Bewohner nur durch Tiefschnee zu Fuß auf die Klingenthaler Alm. Jetzt organisiert die Oberbürgermeisterin einen Winterdienst. Auch, um den Weg für Handwerker freizumachen.
Daniela Hommel-Kreißl
Mehr Artikel