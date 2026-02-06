Insolventer Wirt aus dem Vogtland vor Gericht: Er zahlte seinen Angestellten keinen Lohn

Ein Gastwirt aus dem Vogtland ist in dieser Woche vor dem Amtsgericht Chemnitz zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Schuldig gesprochen wurde er der Insolvenzverschleppung.

Im Sommer 2022 eröffnete ein gelernter Koch ein Lokal im Göltzschtal. Der Betrieb startete verheißungsvoll. Doch im Sommer 2025 schloss die Einkehrstätte abrupt. In dieser Woche stand der ehemalige Wirt in Chemnitz vor dem Amtsgericht, angeklagt der vorsätzlichen Veruntreuung von Arbeitsentgelt in 16 Fällen. Der Gastronom hatte seinen...