Jeder darf das „Ei“ im Mai bestaunen: So sieht es aus in Rodewischs neuem Kindergarten

In der Stadt an der Göltzsch wächst etwas Großes, das manche an ein Ei oder gar ein Ufo erinnern. In die Kita wird am 10. Mai geladen.

Was die Rüdiger-Baugesellschaft aus Aue den Rodewischern da auf den Göltzschplatz „gezaubert" hat, das können am 10. Mai von 10 bis 14 Uhr alle erfahren. Zum „Tag der Städtebauförderung" macht die neue Kita die Tore auf und lässt Interessierte auf die Baustelle. In Führungen wird es durch den zweietagigen Bau gehen, der sich durch...