Jobwechsel für einen Tag bei Diakonie und Unilever in Auerbach

Auerbach
Das Unilever-Werk hat beim Aktionstag „Schichtwechsel“ teilgenommen. Ein Azubi des Unternehmens und eine Mitarbeiterin der Diakonie Auerbach tauschten für einen Tag ihren Job.
Einen Tag lang in einen völlig anderen Job wechseln: Das ist die Idee des bundesweiten Projekts „Schichtwechsel“. Daran hat in diesem Jahr erstmals der Unilever-Standort in Auerbach teilgenommen. Hannes Schlegel ist Auszubildender bei dem Hersteller für Fertignahrungsmittel der Marke „Knorr“. Er und eine Mitarbeiterin der Diakonie...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.