Mitarbeiter der Diakonie und des Unilever-Werks haben einen Tag lang ihren Arbeitsplatz getauscht.
Mitarbeiter der Diakonie und des Unilever-Werks haben einen Tag lang ihren Arbeitsplatz getauscht. Bild: Mario Schädlich
Auerbach
Jobwechsel für einen Tag bei Diakonie und Unilever in Auerbach
Redakteur
Von Florian Wunderlich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Unilever-Werk hat beim Aktionstag „Schichtwechsel“ teilgenommen. Ein Azubi des Unternehmens und eine Mitarbeiterin der Diakonie Auerbach tauschten für einen Tag ihren Job.

Einen Tag lang in einen völlig anderen Job wechseln: Das ist die Idee des bundesweiten Projekts „Schichtwechsel“. Daran hat in diesem Jahr erstmals der Unilever-Standort in Auerbach teilgenommen. Hannes Schlegel ist Auszubildender bei dem Hersteller für Fertignahrungsmittel der Marke „Knorr“. Er und eine Mitarbeiterin der Diakonie...
