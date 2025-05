Junge Frau wird bei Unfall bei Treuen leicht verletzt

Ein leicht unter Alkoholeinfluss stehender Fahrer hat am Donnerstag einen Auffahrunfall auf der S 298 verursacht.

Treuen.

Bei einem Auffahrunfall auf der S 298 zwischen Pöhl und Treuen ist am Donnerstagabend eine Beifahrerin leicht verletzt worden. Laut Polizei war ein 27-jähriger Skoda-Fahrer gegen 17.55 Uhr auf der S 298 aus Pöhl kommend in Richtung Treuen unterwegs. An einer Rot zeigenden Ampel verzögerte eine 20-jährige Opel-Fahrerin ihr Fahrzeug. Dies erkannte der dahinter fahrende 27-Jährige zu spät und fuhr auf. Durch den Zusammenstoß wurde eine 18-jährige Insassin im Opel leicht verletzt, sie wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Ebenfalls ins Krankenhaus musste der Unfallverursacher. Bei ihm wurde eine Blutprobe vorgenommen, denn ein Atemalkoholtest hatte zuvor einen Wert von 0,38 Promille ergeben. (kru)