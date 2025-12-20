MENÜ
Kinder aus Wildenau haben für einen guten Zweck gebastelt.
Kinder aus Wildenau haben für einen guten Zweck gebastelt. Bild: Claudia Wolf
Auerbach
Junge Vogtländer basteln für Tiere
Redakteur
Von Gunter Niehus
Kinder aus Wildenau und Umgebung haben mit selbstgemachten Produkten beim Pyramidenanschieben 500 Euro verdient. Was das Tierheim damit kauft.

Selbstgebastelten Weihnachtsschmuck , Marmeladen, getrockneten Tee und Plätzchen haben Kinder rund um Wildenau beim Pyramidenanschieben im Ort verkauft und so Geld für einen guten Zweck eingesammelt. Den Betrag von 500 Euro werden die Kinder dem Tierschutzverein Auerbach und Umgebung spenden. Dafür wird ein lang benötigter und gewünschter...
