Kanadische Sängerin beim Kanapee

Rodewisch.

Die kanadisch-amerikanische Indie-Pop-Americana-Künstlerin Anna Katarina steht während ihrer dreiwöchigen Europatournee auch beim Kleinkunst-Kanapee in Rodewisch auf der Bühne. Der Auftritt am Montag, 1. Mai, beginnt um 20 Uhr. Die Sängerin ist laut der Ankündigung für ihre ehrliche Stimme, mutige Texte und Kompositionen bekannt. Ihr Debüt-Solo-Album "Daisychain" vom Oktober vergangenen Jahres zeige unverwechselbare Lyrik. Im Sommer 2022 spielte sie über 30 Konzerte in Westkanada und den USA. (lh)www.annakatarinamusic.com