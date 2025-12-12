Karussell-Betreiber ist mit dem Weihnachtsmarkt groß geworden: „Hier in Auerbach verdienen wir unser letztes Geld“

Auerbach
Das Karussell gehört zum Auerbacher Weihnachtsmarkt wie gebrannte Mandeln. Als Jürgen Schramm die Anlage vor 33 Jahren dort zum ersten Mal aufbaute, war sein Sohn unterwegs auf dem Weg in die Welt.
Wenn am Sonntagnachmittag die Bergparade am Auerbacher Neumarkt aufmarschiert, sind die Weihnachtsmarkt-Stunden gezählt. Denn der traditionelle Aufzug setzt dem Trubel jedes Jahr ein stimmungsvolles Ende. Jürgen Schramm, sein Sohn Steven und die beiden Mitarbeiter hoffen, dass sich ihr Kinderkarussell bis dahin ausgiebig weiterdreht.
