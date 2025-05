Kein Postgeheimnis: Warum die Rodewischer Post umgezogen ist

Briefe und Pakete werden weiter in Rodewisch an der Adresse Auerbacher Straße abgegeben – nur jetzt an der Hausnummer 20. Das ist nicht das einzige, was sich für Postkunden geändert hat.

Seit dem 2. Mai ist die Rodewischer Post-Filiale an der Auerbacher Straße 31 geschlossen. Umgezogen ist das kleine Team nur etwa hundert Meter stadteinwärts in die Hausnummer 20, direkt neben das Reisebüro einerseits und das leider leerstehende frühere Café Lenk andererseits. „Wir liegen nun zentraler, und wir sind barrierefrei“, sagt... Seit dem 2. Mai ist die Rodewischer Post-Filiale an der Auerbacher Straße 31 geschlossen. Umgezogen ist das kleine Team nur etwa hundert Meter stadteinwärts in die Hausnummer 20, direkt neben das Reisebüro einerseits und das leider leerstehende frühere Café Lenk andererseits. „Wir liegen nun zentraler, und wir sind barrierefrei“, sagt...