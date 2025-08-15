Keine Freigabe und neuer Ärger in Falkenstein: Hauptstraße bleibt wegen defekter Gasleitung deutlich länger gesperrt

Die Reparatur an einer Gasleitung in Falkenstein dauert länger. Und nicht nur das: Eine weitere Straße war seit Mittwoch plötzlich dicht. Das stieß im Ort auf wenig Begeisterung.

Verkehrsteilnehmer in Falkenstein brauchen weiterhin Geduld. Die Vollsperrung auf der Hauptstraße wegen der Reparatur einer defekten Gasleitung wird länger andauern als ursprünglich gedacht. Darüber hat das für die Straße zuständige Landratsamt auf Anfrage der „Freien Presse“ informiert. Verkehrsteilnehmer in Falkenstein brauchen weiterhin Geduld. Die Vollsperrung auf der Hauptstraße wegen der Reparatur einer defekten Gasleitung wird länger andauern als ursprünglich gedacht. Darüber hat das für die Straße zuständige Landratsamt auf Anfrage der „Freien Presse“ informiert.