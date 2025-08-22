Keine Windkraft auf dem Fronberg im Vogtland: Bürger proben den Widerstand

Auf dem schönen Flecken zwischen Reumtengrün und Schreiersgrün darf sich kein Windrad drehen, sagen Mitglieder der neu gegründeten Bürgerinitiative.

Der Raumordnungsplan Wind ist ein rotes Tuch für Einwohner aus Reumtengrün, Rebesgrün, Schreiersgrün, Dorfstadt und Oberlauterbach. Sie alle leben zwischen Trebatal und Fronberg und sind sich als solche einig: Auf dem Berg mit dem vielen Wald darf sich nie ein Windrad drehen. Am 15. August hat sich die Bürgerinitiative „Trebatal und...